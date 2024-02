Gray Television Aktie: Bitte unbedingt beachten

Weitere Suchergebnisse zu "Sunny Optical":

In den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild von Gray Television festgestellt werden. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Allerdings hat die Kommunikationsfrequenz zugenommen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung von "Gut" führt.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten einmal eine positive Einschätzung und kein negatives Rating für Gray Television abgegeben. Langfristig wird der Titel daher von institutioneller Seite aus als "Gut" bewertet. Aktuell liegen keine neuen Analystenupdates vor, jedoch erwarten sie eine Kursentwicklung von 107,85 Prozent und ein mittleres Kursziel von 18 USD, was als positive Einschätzung betrachtet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Gray Television weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Somit wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs von 8,66 USD als positiv bewertet, da er sich um +8,93 Prozent vom GD200 (7,95 USD) entfernt. Der GD50 beträgt 8,83 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Gray Television-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.