Gray Television Aktie: Das Aus steht bevor - oder?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Alles dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI für Gray Television liegt bei 93,31, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, beträgt 75,06 und wird ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Gray Television-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 7,91 USD. Der letzte Schlusskurs von 5,62 USD weicht um -28,95 Prozent von diesem Durchschnitt ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt bei 8,45 USD, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs mit -33,49 Prozent unter diesem Wert, was erneut zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird die Gray Television-Aktie somit im Hinblick auf die einfache Charttechnik als "Schlecht" bewertet.

Die Einschätzung von Aktienkursen kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger erfolgen. Die Analyse von Kommentaren auf sozialen Plattformen ergab überwiegend positive Bewertungen. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen diskutiert, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Des Weiteren lässt sich die Gray Television-Aktie hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum beobachten. Dabei zeigt sich eine durchschnittliche Aktivität und eine Veränderung zum Positiven, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.