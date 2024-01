Gray Television Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "Catcha Investment Corp":

Die Anlegerstimmung für Gray Television war in den letzten Tagen größtenteils positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab neun Tage lang überwiegend positive Themen, während es keine negativen Diskussionen gab. An fünf Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Gray Television-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (30) als auch der 25-Tage-RSI (38,04) erhalten daher eine "Neutral"-Bewertung.

Von insgesamt 1 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten für die Gray Television-Aktie sind alle Einstufungen "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf den abgegebenen Kurszielen könnte die Aktie um 96,08 Prozent steigen, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Gray Television bei 7,86 USD, während der Aktienkurs selbst bei 9,18 USD liegt. Dies zeigt eine positive Entwicklung mit einem Abstand von +16,79 Prozent. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt die Aktie mit einer Differenz von +11,54 Prozent im positiven Bereich.

Insgesamt erhält Gray Television auf Basis der Anlegerstimmung, des RSI, der Analysteneinschätzung und der technischen Analyse eine positive Bewertung.