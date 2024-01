Gray Television Aktie: Alles nach Plan!

Die Stimmung der Anleger gegenüber Gray Television war in den letzten Tagen größtenteils positiv, wie aus Diskussionen in sozialen Medien hervorgeht. Es gab überwiegend positive Themen und keine negativen Diskussionen in den letzten zehn Tagen. An vier Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. Auch die jüngsten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Gray Television daher eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt bewertet die Redaktion die Anlegerstimmung als "Gut".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird zur technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Gray Television liegt der RSI auf 7-Tage-Basis bei 30,23 Punkten, was einer "Neutral"-Bewertung entspricht. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 38,04 ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält Gray Television damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde das Unternehmen im letzten Monat weniger intensiv diskutiert, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Von insgesamt 1 Analystenbewertungen aus den letzten zwölf Monaten für die Gray Television-Aktie sind alle Einschätzungen "Gut". Der Durchschnitt der abgegebenen Kursziele liegt bei 18 USD, was einer potenziellen Steigerung um 96,08 Prozent vom letzten Schlusskurs (9,18 USD) aus entspricht. Die Empfehlung basierend auf den Analystenbewertungen ist daher "Gut".

Zusammenfassend erhält Gray Television von den Analysten und in Bezug auf die Anlegerstimmung ein insgesamt positives Rating.

Gray Television kaufen, halten oder verkaufen?

