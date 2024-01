Gravity Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Gravity liegt bei 40,86 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, beträgt 51,65 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Unsere Redaktion hat die verschiedenen Kommentare und Beiträge ausgewertet und kommt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" einzustufen ist.

In der technischen Analyse hat der gleitende Durchschnittskurs der Gravity derzeit einen Stand von 66,32 USD, während die Aktie selbst bei 72,09 USD liegt. Dies bedeutet eine Distanz von +8,7 Prozent zum GD200, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage steht bei 68,97 USD, was einem Abstand von +4,52 Prozent entspricht und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Gravity daher eine Gesamtnote von "Gut".

Eine Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es in den letzten vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes bei Gravity gegeben hat. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit einem "Gut" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich nicht signifikant verändert. Insgesamt erhält Gravity auf dieser Stufe daher ein Rating von "Gut".