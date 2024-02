Gravity Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Die technische Analyse der Gravity-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 67,78 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 66,83 USD liegt somit auf einem ähnlichen Niveau, was zu einer "Neutral" Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (69,32 USD) zeigt eine ähnliche Tendenz, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment für die Gravity-Aktie ist neutral, da in den sozialen Medien weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht wurden. In den letzten Tagen wurde jedoch vermehrt über negative Themen bezüglich Gravity diskutiert, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Gravity festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Gleichzeitig ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Gravity-Aktie zeigt auf 7-Tage-Basis einen Wert von 40, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (64,04) bestätigt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Gravity.