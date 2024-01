Gravity Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Weitere Suchergebnisse zu "China Foods":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation zu setzen und ist daher ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der Gravity-Aktie für die letzten 7 Tage liegt bei 15, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage Basis bei 52,2, was darauf hindeutet, dass Gravity weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Gravity.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Gravity besonders positiv diskutiert, an acht Tagen überwogen positive Themen. An einem Tag überwog jedoch die negative Kommunikation, und in den vergangenen ein, zwei Tagen interessierten sich die Anleger vor allem für negative Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung lassen Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate zu. Die Aktie hat eine durchschnittliche Diskussionsintensität gezeigt, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Gravity in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Gravity-Aktie auf 66,6 USD, während der aktuelle Kurs bei 73,13 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +9,8 Prozent, was zu einer Bewertung "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 69,68 USD, was die Aktie mit +4,95 Prozent Abstand als "Neutral" einstuft. Insgesamt erhält Gravity daher die Gesamtnote "Gut".