Gravity Aktie: Da kann man verrückt werden!

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für die Aktie von Gravity wurden über einen längeren Zeitraum analysiert. Dabei ergaben sich interessante Einsichten in das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktivität im Netz war schwach, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hindeutet und zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was die Gesamtbewertung als "Schlecht" bestätigt.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Gravity-Aktie derzeit bei 68,08 USD gehandelt. Daraus ergibt sich eine Einstufung als "Neutral", da der Aktienkurs bei 71 USD liegt, was einem Abstand von +4,29 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) zeigt sich ebenfalls ein "Neutral"-Signal, da der GD50 bei 68,65 USD liegt, was einer Differenz von +3,42 Prozent entspricht. Somit ergibt sich insgesamt eine Einstufung als "Neutral" basierend auf beiden Zeiträumen.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Gravity wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt bei 8,89 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI ergibt. Der RSI25 zeigt hingegen eine "Neutral"-Einstufung, da Gravity weder überkauft noch überverkauft ist.

Die Anleger-Stimmung bei Gravity ist insgesamt eher neutral, basierend auf Diskussionen in den sozialen Medien und Foren. In den vergangenen Tagen überwogen positive Themen, was zu einer Gesamteinschätzung als "Gut" führt. Somit ergibt sich ein insgesamt "Gut"-Rating für die Anleger-Stimmung.