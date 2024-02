Graubuendner Kantonalbank Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Die Graubündner Kantonalbank hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 1675,13 CHF verzeichnet, während der Kurs der Aktie selbst 1780 CHF erreicht hat. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +6,26 Prozent liegt, was zu einer Bewertung "Gut" führt. In ähnlicher Weise liegt der GD50 der letzten 50 Tage bei 1712,6 CHF, was einen Abstand von +3,94 Prozent zur Aktie bedeutet und somit zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher die Gesamtbewertung "Gut".

In Bezug auf die Dividende weist die Graubündner Kantonalbank derzeit eine Dividendenrendite von 2,76 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,06 % für "Handelsbanken". Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung wurden dabei berücksichtigt. Bei der Graubündner Kantonalbank hat die Diskussionsintensität zu einer Einschätzung als "Neutral" geführt, da eine normale Aktivität zu verzeichnen ist. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen blieb gering, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinstufung als "Neutral".

Im fundamentalen Bereich liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 19, was bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn der Graubündner Kantonalbank 19,7 Euro zahlt. Dies ist 84 Prozent mehr als der Branchendurchschnitt von 10 für "Handelsbanken". Aufgrund des überbewerteten Titels wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft.