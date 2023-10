Graubuendner Kantonalbank Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Graubuendner Kantonalbank, ein Unternehmen aus der Handelsbanken-Branche, weist derzeit ein hohes Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 21,61 auf, was über dem Branchendurchschnitt von 11,03 liegt. Aufgrund dieser Überbewertung erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund ihrer fundamentalen Kriterien.

In den letzten 12 Monaten erzielte die Aktie von Graubuendner Kantonalbank eine Performance von 3,05 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche um durchschnittlich 9,05 Prozent gestiegen, was zu einer Underperformance von -6 Prozent für Graubuendner Kantonalbank führt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des Finanzsektors lag die Rendite von Graubuendner Kantonalbank um 5,55 Prozent niedriger. Aufgrund dieser Unterperformance in beiden Bereichen wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Graubuendner Kantonalbank-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 1699,78 CHF lag, während der letzte Schlusskurs bei 1645 CHF liegt. Die Abweichung beträgt -3,22 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt mit 1661,7 CHF nahe dem Schlusskurs (-1 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt bekommt die Aktie also ein "Neutral"-Rating aufgrund der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der Kursbewegungen in einem bestimmten Zeitraum berücksichtigt. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt eine Aktie als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Graubuendner Kantonalbank liegt bei 66,67, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezogen ist, liegt bei 52 und unterstützt diese "Neutral"-Einschätzung.