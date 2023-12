Graubuendner Kantonalbank Aktie: Was wird das noch werden?

Die technische Analyse für Aktien betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Die Graubuendner Kantonalbank weist aktuell einen Wert von 75 auf, was als überkauft gilt und daher die Einstufung "Schlecht" erhält. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 42, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt ergibt sich daraus für die RSI die Einstufung "Schlecht".

Die Graubuendner Kantonalbank lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls eine Einschätzung als "Neutral"-Wert bedeutet. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Graubuendner Kantonalbank in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, und wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Graubuendner Kantonalbank-Aktie beträgt aktuell 1681,3 CHF, was einer Abweichung von -0,37 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 1675 CHF entspricht. Auf dieser Basis erhält Graubuendner Kantonalbank somit eine "Neutral"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt (1665,9 CHF) liegt nahe dem letzten Schlusskurs (+0,55 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. In Summe wird Graubuendner Kantonalbank auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Mit einer Dividendenrendite von 2,58 Prozent liegt Graubuendner Kantonalbank 2,47 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 5 Prozent in der Branche "Handelsbanken". Die Aktie wird daher aus heutiger Sicht im Vergleich eher als unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.