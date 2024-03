Graubuendner Kantonalbank Aktie: Anleger aufgepasst!

Die Graubündner Kantonalbank hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 3,02 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche im Durchschnitt um 6,66 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass die Graubündner Kantonalbank eine Underperformance von -3,64 Prozent aufweist. Im "Finanzen"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 7,03 Prozent im letzten Jahr, wobei die Graubündner Kantonalbank 4,01 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führte dies zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die fundamentalen Kriterien weist die Graubündner Kantonalbank ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 20,62 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Die Aktie erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Neutral"-Rating.

Hinsichtlich der Dividendenpolitik ergibt sich eine negative Differenz von -2,15 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken". Aufgrund dessen bekommt die Graubündner Kantonalbank von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Marktteilnehmer zeigten sich in den sozialen Medien und den neuesten Nachrichten neutral gegenüber der Graubündner Kantonalbank. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält das Unternehmen daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird die Anlegerstimmung als "Neutral" bewertet.