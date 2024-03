Graubuendner Kantonalbank Aktie: Anleger aufgepasst!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Anhand der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit wird der RSI berechnet. Für die Graubuendner Kantonalbank-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 66, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt mit 46,03 im neutralen Bereich, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Somit ergibt die Analyse der RSIs ein insgesamtes "Neutral"-Rating für die Graubuendner Kantonalbank.

Die Auswertung des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Die Graubuendner Kantonalbank-Aktie erhält daher auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Aktie der Graubuendner Kantonalbank ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 20,62 auf, was über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Aufgrund des verhältnismäßig hohen KGV wird die Aktie daher als "teuer" eingestuft und erhält in diesem Bereich ein "Schlecht".

Auch die Dividendenpolitik der Aktie wird kritisch betrachtet, da die Graubuendner Kantonalbank niedrigere Dividenden auszahlt als der Durchschnitt der Branche Handelsbanken. Aufgrund dieser großen Differenz wird auch die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich für die Graubuendner Kantonalbank-Aktie daher ein insgesamtes eher kritisches Rating auf Basis der Analyse der verschiedenen Faktoren.