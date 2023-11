Gratulation an alle von TCL gesponserten europäischen Fußballnationalmannschaften, die sich für den Summer of Sports qualifiziert haben

Paris (ots/PRNewswire) -Fußballfans können der Spannung bereits voller Vorfreude entgegensehen, indem sie auf einen QD-Mini-LED-Großbildfernseher von TCL aufrüsten, der speziell für den Sportsommer 2024 mit fortschrittlichen Sportanzeigefunktionen entwickelt wurde.TCL Electronics (1070.HK), eine führende Unterhaltungselektronikmarke und eine der beiden weltweit führenden TV-Marken, gratuliert seinen offiziellen Partnern unter den europäischen Fußballnationalmannschaften zu ihrem Erfolg im Vorfeld des europäischen Sportmonats. Die Fußballnationalmannschaften von Spanien, Italien, der Tschechischen Republik, der Slowakei und Deutschland, die alle offiziell von TCL gesponsert werden, haben sich erfolgreich als Spieler oder Gastgeber für das Turnier 2024 qualifiziert. TCL fühlt sich geehrt, solch unglaubliche Talente zu unterstützen und die ganze Magie des Fußballs mithilfe modernster Displaytechnologie in Millionen von Haushalten in ganz Europa zu bringen.Als Verfechter der Idee, Großartiges zu inspirieren und magische Momente für alle zugänglich zu machen, hat TCL seinen Forschungs- und Entwicklungsschwerpunkt auf die Entwicklung des fortschrittlichsten Sortiments von Fernsehgeräten gelegt, die mit modernster Displaytechnologie und verbesserten Sportanzeigefunktionen vollgepackt sind, um den Fans überall das Gefühl zu geben, im Mittelpunkt des Geschehens zu stehen.Die QD-Mini-LED-Reihe von TCL: Perfekt für das absolute SporterlebnisIm Vorgriff auf den Sportkalender 2024 hat TCL ein außergewöhnliches Sortiment an Fernsehgeräten auf den Markt gebracht, die perfekt ausgestattet sind, um jeden spannenden Moment in allen Einzelheiten wiederzugeben. Das Vorzeigemodell, der QD-Mini-LED-Fernseher X955, und das Premiummodell, der QD-Mini-LED-Fernseher C955, werden beide vom AiPQ-Prozessor 3.0 gesteuert, der mit einem Algorithmus für maschinelles Lernen ausgestattet ist und für unvergleichlich geschmeidige Bilder sorgt.Motion Clarity Pro macht sich ebenfalls die Leistung von KI zunutze und erkennt mit hoher Geschwindigkeit sich bewegende Objekte sofort, abhängig von ihrer Größe und Position innerhalb der Bilder. Wenn ein Fußball, der auf das Tor zufliegt, erkannt wird, berechnet Motion Clarity Pro intuitiv die Bewegung in Bezug auf die Bildanzahl. In Kombination mit einer variablen Bildwiederholfrequenz von 144 Hz, die sich in Echtzeit an verschiedene Eingabebilder anpassen kann, erhält der Zuschauer den klarsten Blickwinkel auf den Torschuss, während die Bewegungsunschärfe für ultimative Klarheit erheblich reduziert wird.Für ein allumfassendes Erlebnis muss der Zuschauer in all die auffälligen Farben auf und neben dem Spielfeld eingebunden werden – von den leuchtenden Trikots der Heimmannschaften bis zum grünsten Rasen. Der „Sportmodus" klassifiziert Bildinhalte auf der Grundlage der KI-Wahrnehmung und passt die Qualitätsparameter für Helligkeit, Kontrast, Farbe und Schärfe entsprechend an. Das Ergebnis ist eine verblüffend lebendige Wiedergabe des Stadionerlebnisses, dargestellt in über einer Milliarde Farben.Extra-große Bildschirme für maximale WirkungWenn es darum geht, ein wirklich beeindruckendes Fernseherlebnis zu schaffen, spielt die Größe tatsächlich eine Rolle. Aus diesem Grund hat TCL sein Sortiment an extra-großen Bildschirmen mit einer Reihe von Optionen von 65 Zoll und darüber erweitert. Der TCL X955 mit seiner revolutionären maximalen Helligkeit und der TCL C955 sind beide in ausgewählten Märkten in bis zu 85 und 98 Zoll erhältlich. Als die weltweit führende Marke im Segment der 98-Zoll-Fernsehgeräte war es nur konsequent, dass TCL den TCL P745, das großartige und wettbewerbsfähige 4K HDR 98-Zoll-Modell, entwickelt hat, sodass mehr Fans als je zuvor das tolle Spiel so erleben können, wie es gedacht war.Black Friday mit TCL: Jetzt ist die Zeit für ein Upgrade auf den QD-Mini-LEDJetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um sich auf einen spannenden Sportsommer vorzubereiten, denn am Black Friday bietet TCL weitere große QD-Mini-LED-Fernseher und Smart-Home-Geräte an, um Ihre Heimunterhaltung aufzuwerten.Der QD-Mini-LED-Fernseher C805 von TCL verfügt über einen riesigen 98-Zoll-Bildschirm und fesselndes 4K HDR, so dass jedes Spiel mit unvergleichlicher Realitätsnähe zum Leben erweckt wird. Mit einer maximalen Helligkeit von 1.600 Nits (bei 98 Zoll) erstrahlen die Farben in pulsierender Lebendigkeit und schaffen eine dynamische, lebensechte Perspektive. Die native variable Bildwiederholfrequenz von 144 Hz sorgt dafür, dass schnelle Bewegungen unglaublich flüssig erscheinen – perfekt geeignet für die rasante Action eines Fußballspiels.Aufgrund seiner unglaublichen HDR-Fähigkeiten hebt sich dieser Fernseher wirklich ab. Das Ergebnis? Ihre Mannschaft wird auf dem Bildschirm in atemberaubendem Kontrast und Dynamik glänzen und ein unvergessliches Erlebnis bieten, während Sie sie zum Sieg anfeuern.Erleben Sie die ganze Action des bevorstehenden Finales mit den Großbildfernsehern von TCL, die jetzt in ausgewählten Märkten in Europa erhältlich sind.* Aussehen, Funktionalität und Verfügbarkeit des Produkts können je nach Land/Region variieren.Informationen zu TCL ElectronicsTCL Electronics (1070.HK) ist ein schnell wachsendes Unternehmen für Verbraucherelektronik und ist führend in der globalen Fernsehbranche. Das Unternehmen wurde 1981 gegründet und ist heute auf mehr als 160 Märkten in der ganzen Welt tätig. TCL ist auf die Forschung, Entwicklung und Herstellung von Produkten der Unterhaltungselektronik spezialisiert, die von Fernsehern über Audio- bis hin zu intelligenten Haushaltsgeräten reichen. Besuchen Sie die Website von TCL unter https://www.tcl.com.View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/gratulation-an-alle-von-tcl-gesponserten-europaischen-fuWballnationalmannschaften-die-sich-fur-den-summer-of-sports-qualifiziert-haben-301997982.htmlPressekontakt:mason.zhong@tcl.comOriginal-Content von: TCL, übermittelt durch news aktuell