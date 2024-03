Gratulation an alle lululemon athletica-Investoren!

Die Aktie von Lululemon Athletica wird auf fundamentaler Basis mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 39,47 bewertet. Dies liegt 3 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von vergleichbaren Unternehmen in der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" (40,56). Die Kennzahl signalisiert eine Unterbewertung, was aus fundamentaler Sicht zu einer Einstufung als "Gut" führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 0 Prozent, was 15,4 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Textilien Bekleidung und Luxusgüter, 15,4) liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik der Lululemon Athletica-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividende wird in Verbindung mit dem aktuellen Aktienkurs gesetzt.

Die Auswertung des Sentiments und des Buzz ergibt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat verbesserte, weshalb dieser Punkt mit "Gut" bewertet wird. In Bezug auf die Diskussionsintensität gab es keine bedeutenden Veränderungen, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Lululemon Athletica-Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Lululemon Athletica liegt bei 65,38, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 61 und wird ebenfalls als neutral eingestuft. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.