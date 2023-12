Gratulation an alle Zurn Water Solutions-Investoren!

Im Bereich der Analysteneinschätzung für Zurn Elkay Water gab es in den letzten zwölf Monaten 4 positive Bewertungen, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen, was im Durchschnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen von Analysten. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 28,33 USD, was im Vergleich zum aktuellen Schlusskurs von 29,77 USD einem möglichen Rückgang um -4,83 Prozent entspricht, was als "Neutral"-Empfehlung interpretiert wird. Insgesamt erhält die Aktie von Zurn Elkay Water somit eine "Gut"-Empfehlung.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Zurn Elkay Water-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 25,94 USD lag, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 29,77 USD liegt (+14,76 Prozent). Auch basierend auf den letzten 50 Handelstagen liegt der letzte Schlusskurs mit 28,3 USD über dem gleitenden Durchschnitt (+5,19 Prozent Abweichung). Somit wird die Aktie auch in dieser kurzfristigeren Betrachtung mit einem "Gut"-Rating versehen.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich eine deutliche Eintrübung der Stimmung für Zurn Elkay Water in den letzten Wochen. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien ist in den letzten vier Wochen als neutral zu bewerten. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Grundlage daher mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass in den letzten beiden Wochen überwiegend positive Meinungen zu Zurn Elkay Water geäußert wurden. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Dies führt zu der Einschätzung, dass das Unternehmen mit Blick auf die Anlegerstimmung als "Gut" einzustufen ist.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von Zurn Elkay Water in Bezug auf die Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet wird.