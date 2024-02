Gratulation an alle Ypsomed-Investoren!

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge präzise und frühzeitig zu erkennen. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung für Ypsomed jedoch kaum verändert, weshalb wir der Aktie eine "Neutral"-Bewertung geben. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien bezüglich Ypsomed zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Ypsomed mit 0,44 Prozent 1,47 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör", der sich auf 1,91 Prozent beläuft. Aufgrund dieser Differenz wird die Aktie als eher unrentables Investment betrachtet und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Betrachtet man die Aktienkursentwicklung im Branchenvergleich, so hat Ypsomed im vergangenen Jahr eine Rendite von 89,76 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt Ypsomed damit 88,56 Prozent über dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt 1,3 Prozent, wobei Ypsomed aktuell 88,46 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Ypsomed bei 271,64 CHF liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 349 CHF liegt. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von +28,48 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 309,52 CHF, was einer Distanz von +12,76 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung von "Gut" führt. Aufgrund dieser Faktoren wird die Gesamtnote für die Aktie als "Gut" eingestuft.