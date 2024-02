Gratulation an alle Vulcan Materials-Investoren!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Vulcan Materials beträgt derzeit 35,06 und liegt um 61 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 90. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist, weshalb sie eine "Gut"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Vulcan Materials-Aktie beträgt 12, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist dagegen weniger volatil und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt, dass Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Vulcan Materials eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Aus den letzten zwölf Monaten liegen 2 positive, 1 neutrale und keine negativen Einschätzungen von Analysten für Vulcan Materials vor, was im Durchschnitt einer "Gut"-Bewertung entspricht. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 243 USD, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht.

Insgesamt erhält die Vulcan Materials-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung sowohl aus fundamentaler Sicht, in Bezug auf den RSI, die Anlegerstimmung und die Analysteneinschätzungen.