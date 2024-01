Gratulation an alle Voice Assist Inc-Investoren!

Die Anleger-Stimmung bei Voice Assist in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist neutral, wie aus den Äußerungen und Meinungen der letzten Wochen hervorgeht. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Die Rate der Stimmungsänderung und die Diskussionsintensität zeigen keine signifikante Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im letzten Monat, weshalb auch hier eine Bewertung von "Neutral" erfolgt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich ebenfalls nicht wesentlich verändert, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

In der technischen Analyse ist die Voice Assist-Aktie mit einem Kurs von 0,0185 USD inzwischen um +85 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Für die vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +85 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Voice Assist-Aktie beträgt aktuell 3, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist, und daher mit einem "Gut"-Rating versehen wird. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt hingegen eine neutrale Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating für die Voice Assist-Aktie.