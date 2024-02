Gratulation an alle Vestjysk Bank-Investoren!

Die Vestjysk Bank A-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 3,86 DKK verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 4,85 DKK, was einem Unterschied von +25,65 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 4,17 DKK liegt mit einem Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt bei einer Abweichung von +16,31 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Vestjysk Bank A-Aktie also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 5,67 Euro für jeden Euro Gewinn der Vestjysk Bank A-Aktie, was 20 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt. Aufgrund dessen wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf Grundlage des KGV.

Das Anleger-Sentiment für die Vestjysk Bank A-Aktie ist neutral, da es weder deutlich positive noch negative Ausschläge gab und sich der Meinungsmarkt in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen beschäftigt hat.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist die Vestjysk Bank A-Aktie derzeit eine Rendite von 2,7 % auf, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,42 % liegt. Aufgrund dieser geringen Differenz von 0,72 Prozentpunkten wird die Dividendenrendite als "Neutral" eingestuft.

