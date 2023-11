Gratulation an alle VSE-Investoren!

Weitere Suchergebnisse zu "Vse":

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Vse liegt bei 21, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 60,68 für "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" deutlich unter dem Durchschnitt liegt (ca. 65 Prozent). Basierend auf fundamentalen Kriterien wird Vse daher als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Vse derzeit bei 59,83 USD, was +5,52 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, liegt die Einstufung ebenfalls bei "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +14,55 Prozent liegt. Somit wird die Aktie charttechnisch für beide Zeiträume insgesamt als "Gut" bewertet.

Im Branchenvergleich erzielte Vse in den letzten 12 Monaten eine Performance von 29,65 Prozent. Dies liegt jedoch deutlich unter dem Durchschnitt von 103,53 Prozent für ähnliche Aktien aus der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche, was eine Underperformance von -73,87 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 31,6 Prozent im letzten Jahr hatte, lag Vse um 1,95 Prozent darunter. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Sektorvergleich und der Underperformance im Branchenvergleich wird Vse in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Vse-Aktie beträgt aktuell 76, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Für den RSI der letzten 25 Handelstage hingegen wird die Aktie mit "Neutral" eingestuft, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating für die Vse-Aktie.