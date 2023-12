Gratulation an alle VINX-Investoren!

Weitere Suchergebnisse zu "Rio Tinto Plc.":

Das Sentiment und der Buzz um die Aktien sind wichtige Kriterien für die Stimmung der Anleger. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter den Investoren und Nutzern im Internet eine entscheidende Rolle. Wir haben die Aktie von Vinx bezüglich dieser Faktoren genauer untersucht. Dabei zeigte sich eine starke Aktivität in Beiträgen und Diskussionen, was zu einer positiven Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Vinx weist eine Veränderung zum Positiven auf, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Vinx bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Vinx-Aktie ein Durchschnitt von 1422,21 JPY für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 2017 JPY, was einem Unterschied von +41,82 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs (1615,08 JPY) über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Vinx-Aktie also auch auf dieser kurzfristigeren Basis eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength-Index, der das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf betrachtet, zeigt für die Vinx-Aktie aktuell einen Wert von 33,33. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine Einstufung von "Neutral" erhält. Im RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt, ergibt sich für die Aktie ein Wert von 1, was darauf hindeutet, dass der Titel als überverkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Gut". Insgesamt ergibt sich also für die RSI die Einstufung "Gut".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Vinx diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt. Auch aktuell sind es vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

