Gratulation an alle Unilever ADR-Investoren!

Der Aktienkursvergleich der Verbrauchsgüterbranche zeigt, dass Unilever mit einer Rendite von -2,58 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von -21,29 Prozent für die Branche liegt. Somit erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Unilever. Die Aktie wird daher als "Neutral" bewertet. Die Häufigkeit der Beiträge zu Unilever zeigt jedoch eine steigende Aufmerksamkeit, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Unilever bei 13,96 liegt und somit 70 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 47 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

Die Analyse der Analysten ergab, dass Unilever in den letzten zwölf Monaten 3 Bewertungen erhalten hat, wovon 2 als "Gut", 0 als "Neutral" und 1 als "Schlecht" eingestuft wurden. Die kurzfristige Betrachtung basierend auf den letzten qualifizierten Analysen ergab eine Gesamteinschätzung von "Schlecht". Die Kursprognose zeigt jedoch ein Aufwärtspotential von 12,63 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Somit erhält Unilever in diesem Abschnitt eine "Neutral"-Bewertung.