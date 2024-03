Gratulation an alle Uber-Investoren!

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten insgesamt 10 Kaufempfehlungen für Uber ausgesprochen, was zu einem Gesamtrating von "Gut" führt. Im vergangenen Monat gab es eine Kaufempfehlung und keine neutralen oder negativen Bewertungen, was die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Gut"-Titel kennzeichnet. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 60,56 USD, was darauf hindeutet, dass der Aktienkurs um -23,83 Prozent sinken wird, da der Kurs zuletzt bei 79,5 USD notierte. Aufgrund dessen haben die Analysten die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Uber-Aktie zeigt, dass diese überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 22, während der RSI der letzten 25 Tage bei 28,9 liegt. Beide Werte deuten darauf hin, dass die Aktie überverkauft ist und erhalten daher ein "Gut"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Uber ist insgesamt positiv, wie aus den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen Tagen standen überwiegend positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Uber-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 51,61 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 79,5 USD lag, was einer Abweichung von +54,04 Prozent entspricht. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Insgesamt ergibt sich daher eine positive Einschätzung für die Uber-Aktie basierend auf den Analysen der Analysten, des RSI, der Anleger-Stimmung und der technischen Analyse.