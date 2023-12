Gratulation an alle Tullow Oil ADR-Investoren!

Derzeit wird die Aktie von Tullow Oil anhand verschiedener Kennzahlen bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt aktuell bei 12,25 Euro, was 35 Prozent höher ist als der Branchendurchschnitt. Aufgrund dieses überdurchschnittlichen KGV wird der Titel als überbewertet eingestuft.

In Bezug auf die Dividende schüttet Tullow Oil niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch. Dieser Unterschied von 11,89 Prozentpunkten führt dazu, dass die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" bewertet wird.

Ein weiterer Faktor, der die Aktienkurse beeinflusst, ist die Stimmung der Anleger. Analysten haben die Kommentare und Befunde zu Tullow Oil in sozialen Medien analysiert und festgestellt, dass diese überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Tullow Oil in den sozialen Medien aufgegriffen. Aufgrund dieser Analyse wird die Stimmung hinsichtlich Tullow Oil als "Gut" eingestuft.

Auch der Relative Strength Index (RSI), der die Dynamik eines Aktienkurses bewertet, wird herangezogen. Der RSI für Tullow Oil liegt bei 27,88, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 beläuft sich auf 37,96, was für einen Zeitraum von 25 Tagen zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild für Tullow Oil, wobei das KGV und die Dividendenpolitik als kritisch bewertet werden, während die Stimmung und der RSI als positiv eingestuft werden.