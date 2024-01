Gratulation an alle Trade Desk-Investoren!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Trade Desk beträgt das aktuelle KGV 237. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Software" haben im Durchschnitt ein KGV von 294. Aus fundamentaler Sicht ist Trade Desk daher aktuell unterbewertet. Die Aktie erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Trade Desk insgesamt 20 Analystenbewertungen. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Gut", bestehend aus 17 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 2 "Schlecht"-Meinungen. Auf kurzfristiger Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. In den letzten Monaten stuften 2 Analysten den Titel als "Gut" ein, 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht". Die durchschnittliche Kursprognose ergibt ein Aufwärtspotential von 19,02 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. In Summe erhält Trade Desk also eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmung rund um Trade Desk wird von unseren Analysten als neutral eingeschätzt. Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen waren neutral, und in den vergangenen Tagen wurden vor allem neutrale Themen aufgegriffen. Daher wird die Aktie in dieser Betrachtung als "Neutral" eingestuft.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität abgenommen hat und die Stimmungsänderung negativ ist, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für Trade Desk.