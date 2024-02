Gratulation an alle Toppan Printing-Investoren!

Weitere Suchergebnisse zu "Toppan Printing":

Die technische Analyse der Toppan zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit "Neutral" ist. Der GD200 beträgt 3435,1 JPY, während der Aktienkurs bei 3547 JPY liegt, was einer Abweichung von +3,26 Prozent entspricht. Der GD50 der vergangenen 50 Tage beträgt 3959,24 JPY, was einer Abweichung von -10,41 Prozent entspricht und die Aktie als "Schlecht"-Wert kennzeichnet. Insgesamt wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich mit anderen Aktien im Sektor "Industrie" erzielte Toppan im letzten Jahr eine Rendite von 51,72 Prozent, was 23,19 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" beträgt 16,15 Prozent, wobei Toppan aktuell um 35,57 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 21,29, was 30 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 30. Daher wird die Aktie auf Basis des KGV als "Gut" eingestuft, da sie unterbewertet ist.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Toppan ist überwiegend positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. In den sozialen Medien wurden hauptsächlich positive Meinungen veröffentlicht, und der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen besonders mit den positiven Themen rund um Toppan befasst.