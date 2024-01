Gratulation an alle Tomy-Investoren!

Die technische Analyse der Tomy-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie derzeit bei 1899,96 JPY verläuft. Dies bedeutet, dass die Aktie eine positive Bewertung erhält, da der Aktienkurs bei 2232,5 JPY liegt und somit einen Abstand von +17,5 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 2100,94 JPY, was einer Differenz von +6,26 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut"-Signal eingestuft wird. Insgesamt erhält die Tomy-Aktie auf Basis der beiden Zeiträume das Gesamtergebnis "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass der RSI der Tomy bei 54,5 liegt, was darauf hinweist, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daher wird die Bewertung als "Neutral" eingestuft. Der RSI25 mit einem Berechnungszeitraum von 25 Tagen bewegt sich bei 40, was ebenfalls als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Das Anleger-Sentiment für die Tomy-Aktie zeigt, dass in den sozialen Medien vor allem überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Zudem wurden in den letzten Tagen insbesondere positive Themen rund um Tomy diskutiert, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Analyse der Sentiment- und Buzz-Veränderungen zeigt, dass in den letzten vier Wochen eine Verbesserung des Stimmungsbildes bei Tomy verzeichnet werden konnte, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Allerdings wurde auch eine leichte Reduzierung der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Tomy auf dieser Stufe daher ebenfalls eine "Gut"-Bewertung.