Gratulation an alle Terreno Realty-Investoren!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für Terreno Realty Corp liegt der RSI7 aktuell bei 74,77 Punkten, was darauf hinweist, dass das Unternehmen überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt eine weniger starke Schwankung im Vergleich. Hier wird das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft eingestuft und erhält daher ein "Neutral"-Rating.

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme positiver Kommentare über Terreno Realty Corp in den sozialen Medien beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte einen positiven Trend, was zu einer "Gut"-Bewertung von unserer Redaktion führt. Die gestiegene Intensität der Diskussionen und die erhöhte Aufmerksamkeit zeigen, dass das Unternehmen aktuell viel im Fokus der Anleger steht, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Diskussionen auf den sozialen Medien geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um Terreno Realty Corp. In den letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen, was zu einer "Gut"-Einstufung durch unsere Redaktion führt. Insgesamt wird die Aktie bezüglich der Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten Empfehlungen für Terreno Realty Corp abgegeben haben, sehen das Unternehmen insgesamt neutral, mit 2 Kaufempfehlungen, 3 Neutralbewertungen und 0 Verkaufsempfehlungen. Im zurückliegenden Monat gab es 1 Kaufempfehlung und keine Verkaufsempfehlungen, was kurzfristig aus institutioneller Sicht als positiv eingestuft wird. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 66 USD, was eine positive Kursentwicklung von 6,78 Prozent vom aktuellen Kursniveau von 61,81 USD bedeutet. Insgesamt führt die Analyse der Analysten zu einer "Gut"-Einstufung.