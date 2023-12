Gratulation an alle Tenmaya Store-Investoren!

Die Analyse des Anleger-Sentiments für Tenmaya Store ergibt eine neutrale Einschätzung. In den letzten zwei Wochen wurden weder positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien verzeichnet. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung im Anleger-Stimmungsbarometer.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Tenmaya Store-Aktie überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt jedoch eine neutrale Einstufung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung für Tenmaya Store. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse basierend auf trendfolgenden Indikatoren ergibt eine "Gut"-Bewertung für die Tenmaya Store-Aktie aufgrund des längerfristigen gleitenden Durchschnitts. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt führt hingegen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält Tenmaya Store gemäß der Analyse der verschiedenen Indikatoren eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Sentiments und der technischen Analyse.

