Gratulation an alle Taiwan Semionductor Manufacturing-Investoren!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Taiwan Semiconductor Manufacturing wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 17,64 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher erhält es eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die gleitenden Durchschnittskurse zeigen, dass der GD200 des Unternehmens bei 1643,96 MXN liegt, während der Aktienkurs bei 1766,25 MXN liegt, was einer Abweichung von +7,44 Prozent entspricht. Auch der GD50 ergibt eine Abweichung von +6,05 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen positive Veränderungen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings wurde auch eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Taiwan Semiconductor Manufacturing daher ein "Gut" für diese Stufe.

Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien ergibt, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Bewertungen vorherrschen, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung also eine "Neutral"-Einstufung für Taiwan Semiconductor Manufacturing.