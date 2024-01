Gratulation an alle TagMaster ABries B-Investoren!

Das Internet spielt eine entscheidende Rolle bei der Verstärkung oder sogar Umkehrung von Stimmungen. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit sowie Tiefe der Stimmungsänderungen beeinflussen die Einschätzungen für Aktien. In Bezug auf Tagmaster wurde eine mittlere Aktivität gemessen, weshalb das Signal "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Der Relative Strength-Index (RSI) für Tagmaster liegt bei 7,69 und wird daher als "überverkauft" eingestuft. Auch der RSI25-Wert von 28 deutet darauf hin, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Einstufung von "Gut" für den RSI.

Der gleitende Durchschnittskurs von Tagmaster beläuft sich auf 16,75 SEK, während die Aktie selbst einen Kurs von 23 SEK erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Sowohl der Abstand zum GD200 (+37,31 Prozent) als auch zum GD50 (+18,19 Prozent) führen zu einer Gesamtnote von "Gut" in der technischen Analyse.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Tagmaster diskutiert und das Stimmungsbarometer zeigte überwiegend grün. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Insgesamt ergibt sich daher eine positive Bewertung für Tagmaster basierend auf verschiedenen Analysen und dem Anleger-Sentiment.