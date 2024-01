Gratulation an alle T-Mobile US-Investoren!

Analystenbewertung: Im Laufe der letzten zwölf Monate wurden 7 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen von Analysten für T-Mobile US abgegeben, was im Durchschnitt einer "Gut"-Bewertung entspricht. Es liegen keine neuen Bewertungen für T-Mobile US aus dem letzten Monat vor. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie beträgt 187 USD, was einem potenziellen Anstieg um 13,41 Prozent vom letzten Schlusskurs von 164,89 USD entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für die Aktie insgesamt.

Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. In den sozialen Medien wurde in letzter Zeit überwiegend negativ über T-Mobile US diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Analytische Untersuchungen zeigen, dass hauptsächlich negative Signale abgegeben wurden, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Fundamentale Analyse: T-Mobile US wird anhand des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet angesehen, da das KGV mit 19,99 insgesamt 42 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt von 34,3 im Bereich "Drahtlose Telekommunikationsdienste". Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Einstufung gemäß der fundamentalen Analyse.

Dividende: Mit einer aktuellen Dividendenrendite von 1,88 Prozent liegt T-Mobile US unter dem Branchendurchschnitt von 7,99 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.