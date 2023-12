Gratulation an alle TC Energy-Investoren!

Die Tc Energy Aktie wird anhand verschiedener Kriterien analysiert, um eine Einschätzung zu geben. Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 52,35 CAD um +6,38 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt, was kurzfristig als "Gut" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage +1,71 Prozent, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass es in den letzten Monaten keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Die Diskussionsintensität deutet jedoch darauf hin, dass die Aktie weniger Beachtung erhielt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Bewertung durch Analysten ergab in den letzten zwölf Monaten 4 positive, 3 neutrale und 1 negative Bewertung, was zu einem neutralen Rating für die Tc Energy-Aktie führt. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenratings beträgt 57,75 CAD, was ein Aufwärtspotenzial von 10,32 Prozent bedeutet und zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv, wobei in den letzten Wochen vor allem positive Themen im Mittelpunkt standen. Jedoch ergab die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien eine "Schlecht"-Empfehlung.

Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung der Anleger-Stimmung.