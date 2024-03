Gratulation an alle Symrise-Investoren!

Die Stimmung bei Symrise auf den sozialen Medien ist insgesamt positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Diskussionen der letzten Wochen haben viele positive Themen hervorgebracht, was das allgemeine Bild der Aktie stärkt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 9 negative und keine positiven Signale, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Symrise im Vergleich zur Branche Chemikalien weniger aus, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

In der technischen Analyse erhält die Symrise-Aktie eine "Gut"-Bewertung, da der aktuelle Kurs deutlich über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt eine positive Abweichung und führt zu einem "Gut"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen somit ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Die Stimmung und Aktivität rund um die Aktie werden ebenfalls positiv bewertet. Die Anzahl der Beiträge und Diskussionen im Internet zeigt starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch kaum Änderungen auf, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält Symrise bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".