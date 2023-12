Gratulation an alle Sylvania Platinum-Investoren!

Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Die Aktie von Sylvania Platinum weist laut fundamentalen Kennzahlen ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4,97 auf, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Metalle und Bergbau" (36,55) einer Unterbewertung um 86 Prozent entspricht. Dadurch wird die Aktie aus fundamentaler Sicht als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Sylvania Platinum-Aktie zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 45, was eine neutrale Bewertung signalisiert. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit 42,31 im neutralen Bereich. Somit erhält das Wertpapier insgesamt eine "Neutral"-Bewertung nach RSI.

Die technische Analyse anhand des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses ergibt für die letzten 200 Handelstage einen Wert von 77,82 GBP. Da der letzte Schlusskurs bei 76 GBP liegt, wird die Aktie auf dieser Basis als "Neutral" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine positive Bewertung und somit ein "Gut"-Rating für die Sylvania Platinum-Aktie.

In Bezug auf den Branchenvergleich hat die Aktie eine Rendite von -13,73 Prozent erzielt, was 2,59 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Materialien" (-16,32 Prozent) liegt. In der Branche "Metalle und Bergbau" übertrifft Sylvania Platinum die durchschnittliche Rendite um 2,59 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

