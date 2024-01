Gratulation an alle Sun Hung Kai-Investoren!

Weitere Suchergebnisse zu "Sun Hung Kai":

Sun Hung Kai & wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Unsere Redaktion hat die diversen Kommentare und Wortmeldungen ausgewertet, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Dabei wurde festgestellt, dass überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Aufgrund dieser Analyse schätzen wir die Anleger-Stimmung als "Gut" ein.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Sun Hung Kai &-Aktie der letzten 7 Tage zeigt einen Wert von 24, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage Basis bei 37,14, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Sun Hung Kai &.

Die Dividendenrendite von Sun Hung Kai & beträgt derzeit 9,92 %, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 5,92 % in der Verbraucherfinanzierung. Aufgrund dieser Differenz von 4 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Finanzsektor hat Sun Hung Kai & im vergangenen Jahr eine Rendite von -14,68 Prozent erzielt, was 6,71 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Verbraucherfinanzierung beträgt -7,63 Prozent, wobei Sun Hung Kai & aktuell 7,05 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Anleger-Stimmung positiv ist, der RSI eine überverkaufte Aktie zeigt, die Dividendenrendite jedoch gut ist, und die Aktie im Vergleich zur Branche unterperformt hat. Dies sind wichtige Aspekte, die Anleger bei ihrer Entscheidungsfindung berücksichtigen sollten.