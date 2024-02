Gratulation an alle SuRo Capital-Investoren!

Weitere Suchergebnisse zu "SuRo Capital":

Die Diskussionen rund um Suro Capital auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider, so die Anleger. In den vergangenen Wochen wurden insgesamt vermehrt positive Meinungen geäußert, und auch die Themen rund um den Wert wurden positiv bewertet. Aufgrund dieser Signale stuft die Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein und ist der Auffassung, dass die Aktie von Suro Capital bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Wer aktuell in die Aktie von Suro Capital investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0 % einen geringeren Ertrag in Höhe von 5,75 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, was zu einer Bewertung "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Die Stimmungslage der Anleger verbesserte sich zunehmend im vergangenen Monat, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen zeigt zudem, dass das Unternehmen mehr Beachtung erfährt als üblich, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Suro Capital-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.

Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, wird die Suro Capital-Aktie die Einschätzung "Gut" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht. Das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie wird bei 6 USD angesiedelt, was einer zukünftigen Performance von 37,93 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie auch in der Analysteneinschätzung das Rating "Gut".