Gratulation an alle Stellantis-Investoren!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Stellantis wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 37,26 Punkten, was darauf hindeutet, dass Stellantis weder überkauft noch überverkauft ist, und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Stellantis überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Anleger-Stimmung zu Stellantis wird als weitgehend neutral bewertet. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Die Auswertung ergab 6 positive und 1 negative Signal, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass Stellantis derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 verläuft bei 17,12 EUR, während der Aktienkurs bei 21,205 EUR liegt, was einer Abweichung von +23,86 Prozent entspricht. Der GD50 beträgt 19,22 EUR, was einer Abweichung von +10,33 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monat verbessert hat, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen hat jedoch abgenommen, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Stellantis-Aktie daher ein "Gut"-Rating.