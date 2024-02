Gratulation an alle StarHub-Investoren!

Weitere Suchergebnisse zu "Starhub":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde kürzlich viel über die Aktie von Starhub diskutiert, wobei vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Starhub, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Starhub als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Starhub-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 13,33, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 34,62, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Index.

Die Dividendenrendite von Starhub liegt aktuell bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 4,92 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Für die Starhub-Aktie beträgt der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage 1,05 SGD, während der letzte Schlusskurs bei 1,17 SGD liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 1,09 SGD liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird Starhub auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.