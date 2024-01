Gratulation an alle Stagwell-Investoren!

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 7 Analystenbewertungen für die Stagwell-Aktie stattgefunden, wobei 6 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Dies ergibt ein Gesamtrating von "Gut" für die Stagwell-Aktie. Es gibt keine neuen Analystenupdates zu Stagwell aus dem letzten Monat. Die durchschnittliche Kurszielprognose der Analysten liegt bei 9,83 USD, was einem Aufwärtspotential von 47,87 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 6,65 USD. Dadurch ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für das Wertpapier.

Die Internet-Kommunikation zeigt laut Analyse keine signifikanten positiven oder negativen Ausschläge in den letzten Wochen für Stagwell. Daher wird der Aktie eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz zugewiesen. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wird ebenfalls als durchschnittlich bewertet, da in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität festgestellt wurde. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich.

Die Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich neutral, während in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen rund um Stagwell aufgegriffen wurden. Aus diesem Grund wird die Aktie in Bezug auf die Anlegerstimmung als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die Stagwell-Aktie sowohl im längerfristigen 200-Tage-Durchschnitt als auch im kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt über den jeweiligen gleitenden Durchschnitt liegt. Daraus resultiert jeweils eine "Gut"-Bewertung basierend auf trendfolgenden Indikatoren.

Insgesamt wird die Stagwell-Aktie daher in den Bereichen Analysteneinschätzung, Sentiment und Buzz, Anlegerstimmung und technische Analyse mit einem "Gut"-Rating versehen.