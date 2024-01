Gratulation an alle Sprott-Investoren!

Weitere Suchergebnisse zu "Sprott":

In den letzten zwei Wochen wurde Sprott von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Äußerungen, die sich in den vergangenen beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Zudem wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Schlussfolgerung führt, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft werden kann. Die Redaktion hat außerdem 3 positive Signale und 1 negatives Signal herausgefiltert und kommt daher zu einer "Gut" Empfehlung.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Sprott aktuell auf 44,49 CAD, während der Kurs der Aktie selbst 44,88 CAD beträgt. Dies führt zu einer Distanz von +0,88 Prozent zum GD200 und somit zu einer Bewertung als "Neutral". Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 42,39 CAD, was einer Distanz von +5,87 Prozent entspricht und somit als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Gut".

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Sprott wurden ebenfalls analysiert. Neben den Analysen aus Bankhäusern bildet das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet einen Maßstab für die Stimmung rund um Aktien. Die Beitragsanzahl und die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In diesem Fall zeigte die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Sprott weist eine positive Veränderung auf, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Sprott bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Analysten bewerten die Sprott-Aktie derzeit als "Neutral", basierend auf 0 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 47,5 CAD, was einem Aufwärtspotential von 5,84 Prozent entspricht und somit einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Sprott daher eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.