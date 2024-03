Gratulation an alle Spotify S-Investoren!

Weitere Suchergebnisse zu "Spotify":

Die Aktie von Spotify hat in den letzten Tagen eine positive Entwicklung erfahren. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 180,9 USD, während der aktuelle Kurs 252,76 USD beträgt. Dies entspricht einem Abstand zum GD200 von +39,72 Prozent und wird daher als "Gut" bewertet. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 234,59 USD, was einem Abstand von +7,75 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Beim RSI7 liegt der Wert bei 73,85 Punkten, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen eine weniger starke Schwankung und bewertet Spotify als "Neutral".

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt. Auch Analysten schätzen die Aktie langfristig als "Gut" ein, wobei das durchschnittliche Kursziel bei 212,67 USD liegt. Dies entspricht einer Erwartung von -15,86 Prozent und führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf Basis aller Analystenschätzungen.