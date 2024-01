Gratulation an alle Southern Energy-Investoren!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Southern Energy. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 42,86 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Southern Energy momentan weder überkauft noch überverkauft ist. Die Aktie wird somit als "Neutral" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Wie auch beim RSI7 ist Southern Energy auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft (Wert: 60). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit "Neutral" eingestuft. Southern Energy wird damit unterm Strich mit "Neutral" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz, können starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkannt werden. Die Stimmung hat sich für Southern Energy in den vergangenen Wochen jedoch deutlich verbessert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Gut"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Southern Energy haben unsere Programme in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität gemessen. Dies deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin. Southern Energy bekommt dafür eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Gut" bewertet.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Southern Energy wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An vier Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt drei Tagen. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Dadurch erhält Southern Energy auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

In der technischen Analyse ist die Southern Energy mit einem Kurs von 0,22 CAD inzwischen -8,33 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -33,33 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Schlecht" ein.