Gratulation an alle SoftBank-Investoren!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator, um überkaufte oder unterkaufte Aktien zu identifizieren. Für die Softbank-Aktie beträgt der RSI-Wert der letzten 7 Tage 10, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI-Wert auf 25-Tage-Basis bei 40,4, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Softbank.

Was die Dividende betrifft, so schüttet Softbank eine Dividendenrendite von 0,7 % aus, was 1,3 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 2,01 %. Daher führt der niedrigere Ertrag zur Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt das aktuelle KGV von Softbank 6, während vergleichbare Unternehmen ein KGV von 29 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Softbank daher unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Softbank-Aktie derzeit um +17,21 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) und um +35,79 Prozent über dem GD200. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie daher insgesamt als "Gut" eingestuft.