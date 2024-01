Gratulation an alle SoftBank-Investoren!

Weitere Suchergebnisse zu "Softbank Corp.":

In den vergangenen zwei Wochen wurde Softbank von den überwiegend privaten Nutzern in den sozialen Medien positiv bewertet, so die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen. Auch die Themen rund um den Wert wurden überwiegend positiv angesprochen. Die Anleger-Stimmung wird daher als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Softbank von 1759,5 JPY ein "Gut"-Signal mit +8,56 Prozent Entfernung vom GD200 (1620,8 JPY) aufweist. Der GD50 liegt bei 1744,7 JPY, was ein "Neutral"-Signal darstellt, da der Abstand +0,85 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Softbank-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den grünen Bereich, da in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Kommentare über Softbank in den sozialen Medien zu beobachten war. Die Aktie erhält daher eine "Gut"-Bewertung aufgrund der steigenden Aufmerksamkeit und der intensiven Diskussionen in den sozialen Medien.

Die technische Analyse mittels des Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass Softbank überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI gibt hingegen ein "Neutral"-Rating, da Softbank weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt erhält das Softbank-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in verschiedenen Bereichen, basierend auf der Anleger-Stimmung, der technischen Analyse und dem Sentiment und Buzz in den sozialen Medien.