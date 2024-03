Gratulation an alle Siemens Healthineers-Investoren!

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") hat Siemens Healthineers eine Rendite von 15,45 Prozent erzielt, was mehr als 23 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche verzeichnete hingegen eine mittlere Rendite von -10,65 Prozent in den letzten 12 Monaten. Auch hier übertrifft Siemens Healthineers mit 26,1 Prozent deutlich den Durchschnitt. Diese starke Entwicklung führte zu einem "Gut"-Rating für die Aktie in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass Siemens Healthineers eine positive Bewertung erhält. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 50,5 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 56,64 EUR liegt, was einer Abweichung von +12,16 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Beim 50-Tage-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs (53,99 EUR) nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,91 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Siemens Healthineers auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

In Bezug auf die Dividende weist Siemens Healthineers eine Dividendenrendite von 1,8 % auf, was 5,54 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 7,34 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Siemens Healthineers diskutiert. Über neun Tage hinweg dominierten positive Themen, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch aktuell sind vor allem positive Themen von Interesse für die Anleger. Trotz automatischer Analysen, die zuletzt vor allem "Schlecht"-Signale zeigten, erhält Siemens Healthineers aufgrund des aktuellen Stimmungsbildes eine "Gut"-Einschätzung in Bezug auf das Anleger-Sentiment.