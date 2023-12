Gratulation an alle Sichuan Suijingfang-Investoren!

Anleger: Die Bewertung von Aktienkursen kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung erfolgen. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen für Sichuan Swellfun betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen von den Nutzern der sozialen Medien im Zusammenhang mit Sichuan Swellfun diskutiert. Aus dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut".

Zusätzlich wurde die Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen angereichert. Es stehen neun konkret berechnete Signale zur Verfügung, woraus sich eine "Schlecht" Bewertung auf der Ebene der Handelssignale ergibt. Daher ist Sichuan Swellfun hinsichtlich der Stimmung als "Gut" einzustufen.

Sentiment und Buzz: Bei Sichuan Swellfun wurde in den letzten Wochen eine deutliche Verbesserung des Stimmungsbildes festgestellt. Da positive Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium mit "Gut" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion war höher, was ebenfalls mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Insgesamt bekommt Sichuan Swellfun daher ein "Gut".

Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Sichuan Swellfun-Aktie beträgt 65,66 CNH, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 58,49 CNH, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Summe wird Sichuan Swellfun auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Branchenvergleich Aktienkurs: Die Performance von Sichuan Swellfun in den letzten 12 Monaten betrug -7,85 Prozent, was zu einer Underperformance von -3,63 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Getränke"-Branche führt. Im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Performance von Sichuan Swellfun um 3,29 Prozent unter dem Durchschnittswert. Die Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.