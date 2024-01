Gratulation an alle Shin-Etsu ChemicalADR-Investoren!

Shin-etsu Chemical: Analyse der aktuellen Marktlage

Die Dividendenrendite von Shin-etsu Chemical liegt momentan bei 2,32 Prozent, was etwas unter dem Branchendurchschnitt von 2,83 Prozent liegt. In der Kategorie "Chemikalien" erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung aufgrund dieser Differenz.

Im Vergleich zum Sektor "Materialien" hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 86,84 Prozent erzielt, was 57,06 Prozent über dem Durchschnitt (29,78 Prozent) in dieser Branche liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) der Shin-etsu Chemical-Aktie derzeit bei 69,66 liegt, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI25-Wert von 41 deutet darauf hin, dass die Aktie neutral eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich, dass es in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Kommentare über das Unternehmen gab. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer ist daher im grünen Bereich, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Darüber hinaus wird über Shin-etsu Chemical deutlich mehr diskutiert als normal, was auf eine steigende Aufmerksamkeit hinweist und ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Aktie aufgrund der aktuellen Marktlage ein positives Rating.