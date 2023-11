Gratulation an alle Shenzhen MTC-Investoren!

Die Shenzhen Mtc-Aktie wird in einer technischen Analyse mit trendfolgenden Indikatoren bewertet. Dabei wird der 50- und 200-Tages-Durchschnitt betrachtet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 5,07 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 5,81 CNH liegt, was einer Abweichung von +14,6 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Daten erhält die Shenzhen Mtc-Aktie eine "Gut"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 5,33 CNH liegt unter dem letzten Schlusskurs von 5,81 CNH, was einer Abweichung von +9,01 Prozent entspricht, und somit erhält die Aktie auch in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") zeigt sich, dass die Rendite der Shenzhen Mtc-Aktie mit 72,33 Prozent um 63 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche, die eine mittlere Rendite von 9,94 Prozent aufweist, liegt die Shenzhen Mtc-Aktie mit 62,39 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine starke Diskussionstätigkeit und eine positive Stimmungsänderung, was zu einem langfristig positiven Stimmungsbild führt und somit zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shenzhen Mtc mit 17,32 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.